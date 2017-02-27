Порошенко рассказал о похороненном в казацких степях проекте Новороссии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в степях под Днепропетровском (переименован Радой в Днепр) был похоронен проект Новороссии. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает телеканал «112 Украина».

«Именно здесь, в Днепре, волны так называемой "русской весны" разбились о твердые прочные днепровские пороги украинского патриотизма. Именно ваша решительная позиция не оставила противнику ни единого шанса на реализацию так называемого проекта "Новороссия"», — сказал глава государства в ходе визита в этот город.

По словам Порошенко, «в окружающих казацких степях (...) Украина выиграла генеральное сражение за свою соборность». Украинский президент назвал Днепропетровск форпостом страны на востоке.

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В декабре 2016-го бывший депутат Верховной Рады, спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что бизнесмен и бывший днепропетровский губернатор Игорь Коломойский предлагал присоединить к Новороссии четыре области Украины.

Новороссия как конфедеративный союз самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) была провозглашена в мае 2014 года. Бывший народный губернатор Донецкой области Павел Губарев отмечал, что к республикам в составе Новороссии смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области Украины.

Игорь Коломойский — украинский бизнесмен, в 2014-2015 годах был главой Днепропетровской областной администрации.

