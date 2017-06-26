Царев отказался верить в заслуги Порошенко при «похоронах» проекта Новороссия

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что президент Украины Петр Порошенко не причастен к провалу проекта Новороссия. Об этом в понедельник, 26 июня, он сказал в комментарии Национальной службе новостей (НСН).

«В том, что ополчение не пошло дальше тех границ, в которых сейчас находятся Донецкая и Луганская народные республики, нет никакой заслуги Петра Порошенко. Более того, фактически ополчение не взяло Мариуполь, не сдвинулось в сторону Харькова, потому что были подписаны минские соглашения», — заявил Царев, являющийся также спикером парламента Новороссии.

Он добавил, что президент Украины был противником подписания минских соглашений. «Мы помним, сколько потребовалось сил, чтобы он подписал их. И он все равно их не выполняет. Поэтому говорить о том, что это заслуга Порошенко, что установился такой статус-кво, было бы неправильно», — отметил бывший депутат Рады.

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Ранее в этот же день Порошенко сказал, что проект создания Новороссии был похоронен благодаря украинской армии. «Очень хорошо восстановленные ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») не дают никакой возможности, никакой надежды [ополченцам Донбасса] на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины», — сообщил украинский лидер.

Конфедеративный союз самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — Новороссия — был объявлен 24 мая 2014 года. Бывший народный губернатор Донецкой области Павел Губарев отмечал, что к республикам смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области Украины. В мае 2015 года чиновники Донбасса объявили о «закрытии проекта Новороссия».