Комбат «Донбасса» пообещал наказать жителей Крыма за выход из состава Украины

Для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева жителей этих регионов надо довести до такого состояния, чтобы они сами захотели вернуться в состав Украины. Об этом в интервью «Апострофу» сказал командир батальона «Донбасс» Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко.

«В свое время они пошли на "референдумы" и голосовали против Украины. Поэтому в идеале их надо довести до такого состояния, чтобы они снова собрались, снова пошли на референдум и попросили Украину забрать их обратно. Разумеется, они понесут ответственность за свои поступки», — заявил он.

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Украина 1 ноября внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН «радикальную» резолюции по Крыму. В проекте говорится об отсутствии у России юрисдикции на полуострове, что «делает ее решения и законы в Крыму ничтожными».

Глава украинского МИД Павел Климкин, анонсируя резолюцию, сказал, что она «должна стать основой для консолидации усилий по деоккупации (Киев не признает итоги референдума 2014 года и называет регион оккупированной территорией — прим. «Ленты.ру») полуострова». Как полагает министр, этот документ можно в дальнейшем использовать в судебных процессах против России.