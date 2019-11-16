Сенцов усомнился в возвращении Донбасса и Крыма при Путине

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что пока Россию возглавляет Владимир Путин, Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си».

«Он может когда-то уйти в отставку. В это я, конечно, не верю, но его могут сместить преемники. Его может сместить российская революция, если она, дай Бог, произойдет. Он может просто физически умереть, и будет смена власти, и в России произойдут изменения», — сказал он.

По словам Сенцова, Россия хочет набросить Донбасс на шею Украины «как ошейник, и дергать его, чтобы сделать из Украины некую домашнюю, послушную собаку». В то же время режиссер выразил мнение, что в переговорах, которые сейчас ведутся, нет ничего плохого, поскольку «это лучше чем война».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения.

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября текущего года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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