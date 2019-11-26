Сенцов рассказал о ловушке Путина для Зеленского

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что переговоры украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным станут ловушкой для Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Сенцова, на предстоящем «нормандском саммите» Путин «заведет Зеленского в безвыходную ситуацию благодаря своей миротворческой риторике».

«Я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины», — подчеркнул Сенцов. По его мнению, европейские лидеры, уставшие от российско-украинского конфликта, будут способствовать примирению двух стран, однако режиссер считает, что оно невозможно, пока Крым является частью России.

Сенцов добавил, что даже после завершения конфликта в Донбассе регион «официально будет Украиной, но на самом деле ничего не изменится».

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19 ноября Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря, он хочет обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса под контроль Киева. По словам политика, на переговорах он поднимет вопрос «деоккупации» региона с четкими сроками каждого этапа.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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