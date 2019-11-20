Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе

Выборы в Донбассе состоятся лишь тогда, когда вся территория региона будет подконтрольна Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

По словам украинского лидера, на саммите в «нормандском формате» он надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе. «Второй вопрос — это контроль над границей, передача контроля Украине над границей Украины и РФ. Третий вопрос, думаю, один из непростых: это возможность проведения местных выборов на территории Украины, а не временно оккупированной территории», — сказал Зеленский журналистам в Станице Луганской, куда прибыл с рабочей поездкой.

Материалы по теме Формула мира До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты по всей стране.

Вопрос особого статуса Донбасса в Кремле назвали краеугольным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его нужно согласовывать с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Как они будут согласовывать, в каком формате?» — сказал он, добавив, что из-за этого появляется еще больше вопросов у «нормандской четверки».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru