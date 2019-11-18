На Украине высказались об изменении политического строя в России

Украина не может планировать свою политику на основе того, что в России изменится существующий режим. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр иностранных дел республики Вадим Пристайко.

По его словам, существует позиция, что Украина должна ждать и укрепляться, пока в России сменится государственный строй или политический режим.

«Есть и такой подход: давайте сделаем Украину максимально развитой, люди нас полюбят и перейдут на нашу сторону. Но мы видим пример Северной и Южной Кореи, где так не состоялось. Другие люди говорят, что надо действовать как Германия: дождаться момента, стать сильнее и тогда провести выборы, и все будет хорошо», — сказал дипломат, комментируя позицию Украины относительно Донбасса и Крыма.

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Он отметил, что киевские власти придерживаются более прагматичного подхода и хотят «достичь мира намного раньше». «Это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится», — сказал Пристайко. При этом он добавил, что киевским властям не хотелось бы, чтобы Россия «разбежалась в разные стороны» и создала Украине «еще больше проблем».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс «обязательно вернутся в состав Украины» «и никаких границ между нами не будет». «Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, — это КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда — прим. «Ленты.ру»). И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными», — отметил украинский лидер.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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