В России оценили слова Зеленского о пунктах пропуска на границе с Крымом

Пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар» между Херсонской областью и Крымом необходимы тем, кто приезжает на полуостров и выезжает из него, однако раньше они «производили удручающее впечатление». Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT.

Он ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что данные КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда — прим. «Ленты.ру») являются временными, отметив, что «его риторика выглядит странно».

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«Украинцы считают, что Россия — дружественная страна, и желают восстановления нормальных отношений двух стран <...> Если бы президент [Украины] говорил в первую очередь об удобстве, это было бы нормально. Сейчас же его риторика выглядит странно», — отметил сенатор.

Ранее 15 ноября Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс «обязательно вернутся в состав Украины» «и никаких границ между нами не будет». «Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, — это КПВВ. И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными», — отметил украинский лидер.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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