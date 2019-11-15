Зеленский уверовал в возвращение Крыма Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности открытия пунктов пропуска «Каланчак» и «Чонгар» между Херсонской областью и Крымом, отметив, что данные сооружения являются временными. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс «обязательно вернутся в состав Украины» «и никаких границ между нами не будет».

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«Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, — это КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда — прим. "Ленты.ру"). И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными», — отметил Зеленский.

При этом он считает, что пункты пропуска на российско-украинской границе являются «витриной» страны, которая свидетельствует, что «Украина — это круто, безопасно, человечно».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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