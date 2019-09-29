В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом

Киев не собирался восстанавливать пассажирское сообщение с Крымом, а пустит автобусы по территории Украины от строящихся контрольно-пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе полуострова с Херсонской областью по территории Украины. Об этом написал в своем Facebook-аккаунте министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые на станции возле КПП могут сесть в автобус легального украинского перевозчика», — пояснил чиновник.

Ранее в интервью «Радіо Свобода» Криклий сообщил, что после обустройства пропускных пунктов украинская сторона «обязательно» организует официальные перевозки на границе с Крымом. В некоторых российских СМИ эту информацию интерпретировали как желание возобновить автобусные рейсы из Украины на полуостров.

Украина прекратила транспортные перевозки и авиасообщение с Крымом в 2014 году после его присоединения к России. В Киеве называли эту меру вынужденной и временной. 26 июля на сайте украинского президента появилась петиция с требованием вернуть железнодорожное и авиасообщение с полуостровом. Официальный Киев на это никак не ответил.

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