В России заявили о готовности возобновить полеты на Украину

Росавиация выразила готовность начать полноформатные переговоры с соответствующими ведомствами Украины о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом РИА Новости сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.

«Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаем готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения», — заявил Нерадько.

Ранее в июле на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали петицию с требованием возобновить авиасообщение с Россией. Автор петиции указал, что из-за отмены авиасообщения страдают украинцы, которые не могут навещать родных.

Накануне, 28 июля, сообщалось, что председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности международного аэропорта Симферополя к открытию авиарейсов на Украину. Чиновник отметил, что возобновление авиасообщения прежде всего выгодно Киеву, поскольку крымские курорты остаются одними из самых востребованных у украинцев.

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