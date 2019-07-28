В Крыму заявили о готовности принять самолеты из Украины

Международный аэропорт Симферополя готов к открытию авиарейсов с Украиной. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он прокомментировал появившуюся на сайте президента Украины Владимира Зеленского петицию, автор которой требует восстановить авиасообщение с Россией. «Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины», — сказал Черняк.

Чиновник отметил, что возобновление авиасообщения прежде всего выгодно Киеву, поскольку крымские курорты остаются одними из самых востребованных для украинцев.

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. Кроме того, с 3 апреля 2019 года Украина прекратила и нерегулярное авиасообщение с Россией.

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