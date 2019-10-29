Украина усилила меры безопасности в Азовском море

Правительство Украины приняло решение по усилению мер безопасности в акватории Азовского моря. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Новые правила безопасности применяются в районе порта Мариуполь. Кроме того, государственным органам поручено упростить проход через пункты въезда «Каланчак» и «Чонгар», расположенные между Херсонской областью и Крымом.

Также правительство определило порядок для добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество с НАТО.

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Вопрос демаркации морской границы стоит между Москвой и Киевом с момента распада Советского Союза. В декабре 2003 года стороны подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В соответствии с ним, Азовское море было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением. Однако вопрос границы окончательно так и не был решен.

После того, как Крым по итогам всенародного референдума вошел в состав России в 2014 году, а Киев отказался признать это, вопрос морской границы и правового статуса Азовского моря встал еще острее. В ноябре 2018 года он привел к инциденту с захватом российскими пограничниками трех украинских катеров и их экипажа. Россия настаивает, что тогда судно намерено нарушило российскую морскую границу.

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