Списанные американские корабли все-таки доставили на Украину

Американское судно Ocean Freedom доставило в порт Одессы два патрульных катера типа Island, переданных США Украине в 2018 году. Об этом сообщается на странице Военно-морских сил (ВМС) Украины в Facebook.

Сейчас патрульные катера «Славянск» и «Старобельск» проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки. Как отмечается, встретить корабль прибыли представители командования ВМС США и Украины и личный состав экипажей кораблей. По данным пресс-службы ВМС, после выгрузки катера будут отбуксированы в военно-морскую гавань.

«По завершении работ по приведению в готовность, катера типа Island под командованием уже украинского экипажа начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей», — добавляют в ВМС Украины.

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В марте помощник госсекретаря США Джордж Кент сообщил, что списанные американские военные катера Island не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. По его словам, корабли нуждались в подготовке к плаванию.

Церемония передачи Киеву двух списанных катеров состоялась в Балтиморе еще в сентябре прошлого года, на ней присутствовали тогдашний президент Украины Петр Порошенко. На этой встрече он выразил надежду, что корабли «станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами».

Патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США, всего было произведено 49 судов. 37 из них остаются в строю, два в 2016 году были переданы Береговой охране Грузии. Вооружение катеров состоит из 25-миллиметровой пушки и двух пулеметов. Украине были переданы катера Drummond и Cushing, построенные в 1988 году. По информации Marine Traffic, Drummond еще остается в строю, хотя и выходил последний раз из порта в марте 2016 года.

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