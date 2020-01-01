Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео опубликовано на YouTube.

Комментаторы попросили напомнить бывшему украинскому лидеру, что он уже не президент. «Пусть уже спустится с небес», — написала пользовательница Евгения Грищук.

«Вы извините, но Порошенко — пройденный этап. Мне смотреть было противно!» — прокомментировал Юра Лялюк. «Порох просто отвергает своим присутствием. Смотришь на него, и рвотный рефлекс начинается», — написал Олег Коронов.

При этом пользователи сети отметили, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский их приятно удивил. «Новое, бодрящее и мотивирующее поздравление. Дорогие украинцы, берегите его. С Новым годом», — отметил Дмитрий Ларионов.

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый», как сообщалось ранее, сдвинули новогоднее обращение Зеленского ради поздравления Порошенко.

В своем выступлении Порошенко похвалил период своего правления и отметил, что тогда был заложен «большой запас прочности перемен, который оказалось не так-то просто поколебать». Также политик заявил о единстве украинцев вне зависимости от партийной принадлежности.

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