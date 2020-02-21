Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону

Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного Центром Разумкова.

Сейчас такого мнения придерживаются 53 процента респондентов, тогда как в сентябре 2019-го подобным образом думали только 17 процентов. 25 процентов украинцев считают, что страна развивается правильно (в сентябре 2019-го так ответили 57 процентов респондентов).

В то же время 49 процентов опрошенных считают, что страна способна преодолеть трудности в отдаленной перспективе.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня.Так, по данным на конец января, Зеленскому доверяют менее 50 процентов украинцев. При этом совсем не доверяют президенту 20,5 процента опрошенных, скорее не доверяют — 18,8 процента респондентов. В то же время еще 28,7 процента украинцев скорее доверяют главе государства, а чуть более 20 процентов выразили полное доверие Зеленскому. Затруднились с ответом 11,3 процента украинских граждан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!