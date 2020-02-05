Большинство украинцев назвали Россию враждебной страной

Большинство украинцев назвали Россию враждебно настроенной к их государству страной. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», передает «Интерфакс».

70,5 процента респондентов заявили, что РФ занимает враждебную позицию по отношению к Украине. Противоположного мнения придерживаются 6 процентов. Нейтральной страной Россию назвали 13,7 процента участников исследования, затруднились с ответом или отказались отвечать — 9,9 процента.

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Кроме того, 11,7 процента опрошенных назвали враждебно настроенной к Украине Венгрию, а 12,3 процента считают ее дружественной.

Польшу считают дружественной страной 40,8 процента украинцев, противоположной точки зрения считают 5,2 процента. Свыше 30 процентов респондентов также назвали дружественными США, Германию и Белоруссию, 27,7 процента — Францию.

Ранее социологи заявили, что в Белоруссии доля пророссийски настроенных граждан показала «обвальное падение».

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