Стало известно число желающих вступления в Евросоюз украинцев

Число желающих вступления Украины в Евросоюз граждан страны превышает 64 процента. Об этом стало известно из результатов исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова, передает «Интерфакс-Украина».

Исследование проводилось с 13 по 18 декабря декабря во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В опросе приняли участие более двух тысяч человек старше 18 лет. Теоретическая погрешность опроса не превышает 2,3 процента.

Вступление в Евросоюз поддерживают 64,2 процента граждан страны. В то же время 12,7 процента выступают за интеграцию с Евразийским экономическим союзом, а еще 23,1 процента респондентов затруднились с ответом. Кроме того, более половины украинцев поддерживают курс на вступление страны в НАТО — 51,2 процента граждан. Еще 26,1 процента граждан настаивают на внеблоковом статусе Украины, а 5,5 процента поддерживают идею военного союза с Россией.

Материалы по теме Проблемный член Что мешает Украине вступить в НАТО

Ранее украинский Центр прикладных исследований провел свой опрос, который также показал, что более половины жителей Украины выступают за присоединение к НАТО. Наиболее активно эту идею поддерживают жители западных регионов страны.

Курс Украины на вступление в ЕС и Североатлантический альянс закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал тогдашний президент страны Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!