На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

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По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, новое министерство даст возможность более оперативно работать с жителями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также с перемещенными лицами. Политик подчеркнул, что новое ведомство позволит эффективнее заниматься реинтеграцией Донбасса.

В то же время, на совещании правительства в офисе президента Украины, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что власти продолжают работать над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на «оккупированные территории».

Накануне в украинском правительстве произошли перестановки. Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад (общин) и территорий. Она стала первым министром, ушедшим в отставку из правительства Гончарука. В то же время на министерский пост был назначен Денис Шмыгаль. Он также стал и новым вице-премьер-министром Украины.

Часть территорий Донбасса отказались подчиняться центральной власти в Киеве после произошедшего там в 2014 году госпереворота, что привело к вооруженному конфликту в регионе. Украинские власти считают, что ответственность за произошедшее несет Россия, однако Москва отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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