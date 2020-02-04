В правительстве Украины произошли перестановки

В украинском правительстве произошли перестановки, Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад (общин) и территорий. Об этом сообщает «Украинская правда».

Бабак заверила, что порадоваться ее увольнению у злопыхателей не получится, поскольку начатая властью антикоррупционная кампания «не имеет обратного пути». При этом политик отметила, что в строительной отрасли страны царит коррупция, а различные кланы пытаются сохранить сферу своего влияния.

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Бабак стала первым министром, ушедшим в отставку из правительства Алексея Гончарука. В то же время на пост министра развития общин и территорий был назначен Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 278 народных депутатов. Также он стал новым вице-премьер-министром Украины.

Ранее Шмыгаль работал на должности главы администрации Ивано-Франковской области. Президент Украины Владимир Зеленский называл его «очень мощным менеджером».

Впервые о необходимости реформирования правительства Зеленский заявил 17 января на встрече с премьер-министром Украины. Этому предшествовал скандал с прослушкой разговоров во время правительственных совещаний. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует Зеленского, а себя называет профаном в экономике.

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