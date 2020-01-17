Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука создать новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Видеозапись встречи с Гончарчуком опубликована на странице в Facebook Офиса президента.

Зеленский отметил, что зарплаты должны быть «нормальными» для текущей ситуации на Украине, чтобы на них можно было жить, но при этом учитывать положение дел в стране.

«Вот когда вы и ваше правительство поднимите экономику, тогда можно поднимать заработные платы», — заявил глава государства. По его словам, если кто-то из министров не сможет работать за предложенную зарплату, с ним придется попрощаться.

Ранее украинский Кабмин установил новую сетку зарплат для топ-чиновников — размер должностных окладов министров устанавливается в размере двух прожиточных минимумов. Члены правительства также могут получить надбавку до 200 процентов от оклада. Высокие зарплаты Гончарук объяснил борьбой с коррупцией.

Глава украинского правительства Алексей Гончарук подал в отставку в пятницу, 17 января, после скандала с прослушкой совещания кабмина. На распространенных в сети записях человек, чей голос похож на голос премьер-министра, критикует познания Зеленского в экономике. Отставку Гончарука украинский президент не принял, решив «дать ему шанс».

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