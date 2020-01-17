Зеленский отказался поддержать отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский отказался поддержать отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства решил «дать премьеру шанс».

Зеленский настаивает на необходимости найти «слабые звенья в правительстве и заменить их», однако против отставки всего кабинета, так как не время раскачивать страну экономически и политически.

Глава украинского правительства подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

Окончательное решение об увольнении премьера может принять только Верховная Рада.

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