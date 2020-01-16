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Премьер Украины предложил учить Зеленского экономике на примере оливье

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию в экономике на примере стоимости салата оливье. Об этом говорится на аудиозаписи, которая якобы была сделана на совещании у главы правительства, пишет «Страна.ua».

На YouTube-канале «Как обмануть президента» опубликована третья запись, на которой, как утверждается, Гончарук вместе с министром финансов и другими высокопоставленными чиновниками обсуждают экономическую ситуацию в стране. Голос, который приписывают Гончаруку, учит коллег, как общаться с Зеленским на такие темы. «Ему надо сказать: "Смотри, Вова. То, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже, чем в этом"», — слышно на записи.

Также во время разговора замглавы нацбанка Екатерина Рожкова заявляет, что скоро на Украине начнут бунтовать вкладчики банков. «Серьезно?» — спрашивает Гончарук. «Ну, да, ставки пойдут вниз», — отвечает Рожкова.

На другой аудиозаписи, опубликованной ранее, Гончарук назвал себя профаном в экономике и заявил, что у Зеленского туман в голове. Комментируя скандал, премьер-министр сказал, что против него и правительства развернуты массовые атаки в СМИ.

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