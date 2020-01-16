Опубликована запись критики Зеленского премьер-министром

YouTube-канал под названием «Как обмануть президента» опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, премьер-министр Украины Алексей Гончарук критикует президента страны Владимира Зеленского.

Отмечается, что на встрече присутствовали глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель руководителя офиса президента Украины Екатерина Юлия Ковалив, а также министр финансов Украины Ольга Маркарова.

На записи мужчина, голос которого прописывается Гончаруку, просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара и указывает на примитивное понимание президентом экономических процессов. «Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос», — говорит он. Кроме того, якобы премьер-министр признается в том, что он сам в экономике «полный профан».

В пресс-службе украинского кабинета министров заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть подлинности записи.

В декабре отец Владимира Зеленского Александр назвал критиков сына тупой биомассой. По его мнению, разочарование в политике его сына испытывают тупые люди, а умные понимают, что главой государства стал честный человек, который демонстрирует свое желание изменить страну к лучшему.

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