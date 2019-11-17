Украинской медицине предрекли крах при Зеленском

Реформа здравоохранения на Украине проходит по наиболее неблагоприятному сценарию и приведет к печальным последствиям. Об этом заявил бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик в своем Facebook-аккаунте.

Он объяснил, что предвыборное обещание президента Владимира Зеленского о системе обязательного медицинского страхования (ОМС) до сих пор не выполнено. Кроме того, в стране нет экономически воспроизводимых тарифов на медицинские услуги и гарантированного государством полиса медицинского обеспечения. Также, по словам Найштетика, «госпитальная сеть формируется из расчета меньше бака бензина» на человека в год.

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Все это приведет к тому, что государственное здравоохранение останется неинвестабельным, а здравоохранение как функция по устранению причин плохого здоровья формально станет привилегией верхней трети экономических классов, подчеркнул экс-советник главы Минздрава Украины. «Произойдет окончательный эксодус толковых специалистов из государственных учреждений. По всем показателям здравоохранение страны (качество, доступ и безопасность) станет хуже», - добавил он.

В августе на Украине сменилась глава Министерства здравоохранения: вместо занимавшей эту должность три года Ульяны Супрун была назначена Зорина Скалецкая. Супрун не раз подвергалась жесткой критике Зеленского. В одном из интервью он в шутку поблагодарил бога за то, что министр не является его лечащим врачом, а в заявлении о расширении люстрационных законов на все старое руководство страны президент намекнул на некомпетентность Супрун, припомнив ее пост о свойствах вишни и черешни.

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