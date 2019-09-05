Глава Минздрава Украины прокомментировала свое увольнение словами Терминатора

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подтвердила, что правительство приняло ее отставку. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться», — сообщила Супрун. Свое обращение экс-министр завершила фразой из фильма «Терминатор»: «I'll be back» («Я вернусь»).

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4 сентября правительство Украины уволило Ульяну Супрун с должности временно исполняющей обязанности министра здравоохранения по собственному желанию. Супрун не раз подвергалась жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского. В одном из интервью он в шутку поблагодарил бога за то, что глава Минздрава не является его лечащим врачом, а в заявлении о расширении люстрационных законов на все старое руководство страны президент намекнул на некомпетентность Супрун, припомнив ее пост о свойствах вишни и черешни.

Ульяна Супрун родилась в США и занималась в Детройте диагностической радиологией до 2013 года. Накануне Евромайдана она переехала на Украину и присоединилась к протестному движению. После смены власти в стране Супрун основала гуманитарную организацию «Защита патриотов».

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Минздрав Украины она возглавила в июле 2016 года в статусе исполняющего обязанности. В феврале 2019-го киевский суд запретил ей исполнять полномочия министра, поскольку находиться в статусе исполняющего обязанности по закону можно не более одного месяца. Кроме того, Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Однако, несмотря на решение суда, спустя несколько дней она была восстановлена в должности.

Супрун известна своими сомнительными советами в области здравоохранения. В частности, глава Минздрава рекомендовала украинцам не отказываться от мороженого во время простуды и чихать во внутреннюю сторону локтя, чтобы избежать заражения окружающих.

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