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Отец Зеленского назвал критиков сына тупой биомассой

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Александр Зеленский
Александр Зеленский

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр назвал критиков сына тупой биомассой. Об этом он сказал в интервью «Стране.ua».

С таким заявлением Александр Зеленский выступил, отвечая на вопрос о невыполненных предвыборных обещаниях своего сына. По его словам, глава государства действительно виноват в том, что давал нереалистичные обещания, такие как повысить учителям зарплату до четырех тысяч долларов, однако эти слова нужно воспринимать как выражение желания Зеленского, а не прямые обещания. «Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться?» — сказал он.

Александр Зеленский считает, что разочарование в политике его сына испытывают тупые люди, а умные понимают, что главой государства стал честный человек, который демонстрирует свое желание изменить страну к лучшему. «О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?» — возмутился он. При этом позже Зеленский-старший извинился за употребление оскорбительного слова по отношению к критикующим президента людям, указав, что оно было сказано на эмоциях.

Ранее отец президента Украины заявил, что его сын может в любой момент бросить политику. Также, по его словам, Владимир Зеленский не станет баллотироваться на второй срок, только если за время президентства его бизнес рассыпется.

До этого он предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка. По словам отца президента, если конфликт не будет решен в пользу олигарха, то от главы государства отвернется принадлежащий Коломойскому телеканал «1+1», на котором транслируют шоу студии Зеленского «Квартал 95».

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