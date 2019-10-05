Зеленский рассказал о роли школы в его подготовке к президентству

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о роли школы в становлении его личности и подготовке к президентству. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос педагогов, какие навыки и качества, полученные в школе, понадобились ему на пути к должности главы государства, Зеленский отметил, что главным стало желание отстаивать справедливость. Также он упомянул роль школы в развитии коммуникативных навыков, человечности и умении разобраться в сложной ситуации.

Украинский лидер назвал работу учителя «одной из главных профессий» и отметил, что его бабушки были учительницами, а отец работает университетским преподавателем, и его семья «всегда гордилась этой профессией».

Ранее Зеленский возмутился попыткой журналистов снять его сына во время праздничной линейки в школе. На входе в школу украинского лидера ждали журналисты, и президент был очень недоволен их попытками сфотографировать Кирилла Зеленского, который в этом году пошел в первый класс.

«Зачем вы моего сына снимаете?» — обратился Зеленский к репортерам. Его супруга Елена закрыла рукой объектив камеры.

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