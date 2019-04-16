Отец Зеленского рассказал о желаниях сына и страхе за него

Александр Зеленский, отец лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского, рассказал о причинах, по которым его сын решил стать главой государства. Интервью опубликовало издание «Страна.ua».

Зеленский-старший считает, что на самом деле цель его сына — не президентский пост: «Он просто не хочет жить в такой стране. Хочет ее изменить». Александр Зеленский признался, что они с супругой «не очень хотели», чтобы их сын вступил в предвыборную гонку, это было для них неожиданностью, но теперь они горячо поддерживают его.

«Мы не столько хотим его президентства, как переживаем, чтобы с ним ничего не случилось. Если бы против него баллотировался человек хороший — мы бы, может, даже хотели, чтобы он проиграл. Но эту гадину (действующего президента Петра Порошенко — прим. «Ленты.ру») переваривать уже просто невозможно», — говорит Александр.

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Он считает сравнение своего сына с его персонажем из сериала «Слуга народа» Василием Голобородько неуместным, поскольку это художественный образ. Однако в заключительном эпизоде третьего сезона, по словам отца кандидата, Голобородько говорит о переменах то, что сказал бы сам артист. «Он хочет, желает перемен, он не кривит душой», — подчеркнул Зеленский-старший.

Ранее мать шоумена Римма рассказала телеканалу «Громадське» (запись доступна на YouTube), что ее сын — порядочный человек, а Порошенко «уничтожает» его, поливая грязью в эфирах телеканалов.

Сериал «Слуга народа», в котором Владимир Зеленский исполнил главную роль, рассказывает о случайно ставшем президентом простом учителе Василии Голобородько. По сюжету, заняв пост главы государства, он начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретятся во втором туре выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля. Результаты первого тура выборов были опубликованы ЦИК Украины 7 апреля. По результатам обработки протоколов, Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента.

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