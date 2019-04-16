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Объявлено новое условие Порошенко для дебатов с Зеленским

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Президент Украины Петр Порошенко предложил кандидату на пост главы государства Владимиру Зеленскому провести дебаты дважды в один день. Об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно предложению штаба Порошенко, дебаты на стадионе «Олимпийский» должны пройти с 16:00 до 18:00. Затем оба кандидата должны прибыть в студию «Общественного телевидения» не позднее 19:30. Затем предлагается провести жеребьевку, которая определит порядок выступления.

«У Зеленского нет никаких оснований его не принять, если он действительно хочет настоящих содержательных дебатов», — подчеркнул представитель штаба главы государства.

14 апреля действующий президент Украины прибыл в спорткомплекс на дебаты с Зеленским и провел их без оппонента.

Ранее в администрации «Олимпийского» отмечали, что получили разные запросы по поводу даты дебатов между участниками президентской гонки. От представителя Порошенко поступил запрос на проведение мероприятия 14 и 19 апреля. Представитель Зеленского попросил забронировать стадион на 19:30 19 апреля. При этом Порошенко заявил, что примет участие в дебатах на киевском стадионе 19 апреля, если они не будут совпадать по времени с эфиром на телевидении.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Окончательные итоги первого тура выборов были опубликованы ЦИК Украины 7 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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