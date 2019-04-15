Полиция Украины приготовилась к «срыву резьбы» перед вторым туром выборов

МВД Украины ожидает провокаций в ходе дебатов лидера президентской гонки Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» и в день проведения второго тура выборов. Об этом заявил советник главы ведомства Владимир Филенко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, у полиции нет оснований говорить о системной подготовке провокаций, однако полиция готовится к различным инцидентам из-за обострения конфликтов в украинском обществе, «если у кого-то сорвет резьбу». «У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок», — сказал советник главы МВД.

Другой советник министра внутренних дел Иван Стойко отметил, что ведомство готовится к дебатам на «Олимпийском» 19 апреля независимо от того, состоятся они или нет. По его словам, превентивную работу полиции можно было наблюдать и 14 апреля, когда на стадионе выступил Порошенко.

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В этот день Порошенко провел встречу с избирателями и ответил на некоторые вопросы журналистов. Действующий президент ожидал, что 14 апреля на «Олимпийском» состоятся его дебаты с Зеленским, и осудил своего оппонента за отсутствие. Шоумен изначально настаивал, что дебаты должны состояться на стадионе только 19 апреля.

Отвечая на критику со стороны своего оппонента, Зеленский призвал Порошенко обратить внимание на решение государственных вопросов и обвинил его в превращении в шоумена.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. За этот день, по словам главы МВД Украины Арсена Авакова, было зафиксировано более 2,3 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования, по итогам которых было возбуждено 47 уголовных дел. При этом, оценивая вероятность нового Майдана, Аваков заявил, что второй тур выборов будет «жестче».

Окончательные итоги первого тура выборов были опубликованы ЦИК Украины 7 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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