Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского. Комментарий главы правительства опубликован в его Telegram-канале.

Гончарук заявил, что с самого начала против команды Зеленского работают много людей, которым хочется, чтобы у Украины ничего не получилось. Против правительства и лично Гончарука развернуты массовые медиа-атаки в СМИ и социальных сетях. Это значит, что команда Зеленского на правильном пути, уверен премьер.

«Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не напугать! Мы будем еще упорнее искоренять коррупцию», — заявил Гончарук.

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По его словам, главная цель власти — перезагрузить страну и построить новую систему без «схематозов» и договорняков. Гончарук сообщил, что на Украине уже укрепился обменный курс, резко снизилась инфляция, вырос поток прямых иностранных инвестиций. «Если это не хорошие новости для страны, то я полный “профан" в экономике!» — заключил премьер.

15 января на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись, которая, как утверждается, была сделана на совещании Гончарука с министром финансов, главой национального банка и другими чиновниками. На ней человек, голос которого приписывают Гончаруку, назвал себя профаном экономики и заявил, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов и туман в голове.

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