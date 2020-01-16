В офисе Зеленского опровергли участие в скандальной встрече с премьером

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив опровергла свое участие в скандальной встрече, на которой премьер-министр Алексей Гончарук раскритиковал президента страны Владимира Зеленского. Об этом она написала в Facebook.

По словам Ковалив, любой знающий ее человек подтвердит, что на пленке «не ее голос и не ее стиль общения».

Ранее канал под названием «Как обмануть президента» опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, премьер-министр Украины Алексей Гончарук критикует президента страны Владимира Зеленского. Среди участников этой встречи называлась и Ковалив.

На записи мужчина, голос которого приписывается Гончаруку, просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара и указывает на примитивное понимание президентом экономических процессов. «Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос», — говорит он. Кроме того, якобы премьер-министр признается в том, что он сам в экономике «полный профан».

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