Украинский министр назвал себя дебилом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране. Об этом сообщает портал Depo.ua.

«Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу», — ответил Милованов на вопрос журналистки, как он может прокомментировать заявление Коломойского. По словам политика, он не обижается на олигарха, а скандал с песней «Квартала 95» о пожаре в доме экс-главы Национального банка Украины Валерией Гонтаревой считает исчерпанным. Министр заявил, что все стороны высказались по поводу инцидента и представили свое мнение.

21 октября Коломойский призвал министра экономики Украины уйти в отставку. По его словам, заявление Милованова говорит об уровне квалификации его как руководителя министерства. «Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики на Украине — дебил», — подчеркнул он. Коломойский считает, что юмористические номера в развлекательных передачах в принципе не могут повлиять на инвестиционные климат в государстве.

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Ранее стало известно, что в очередном выпуске шоу «Вечерний квартал» Евгений Кошевой и женская группа национального хора имени Веревки исполнили песню «Горела хата» на мотив украинской народной песни «Горіла сосна». В частности, в песне звучали слова: «Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала... Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича». Речь, вероятно, шла об инциденте с Гонтаревой.

В сентябре сообщалось, что злоумышленники сожгли ее дом, расположенный под Киевом. Возгорание началось после того, как неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось потушить возгорание, и дом полностью сгорел.

За последнее время это уже третий инцидент, связанный с экс-главой Нацбанка. 5 сентября в центре Киева был сожжен автомобиль, на котором ездил ее сын Антон. 30 августа в центре Лондона женщину сбила машина, в результате чего она получила серьезные травмы. Однако лондонская полиция считает это ДТП несчастным случаем, а не умышленным преступлением. Сама она заявила, что этот ряд происшествий инициирован Коломойским.

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