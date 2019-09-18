Соратница Порошенко обвинила Коломойского в поджоге своего дома

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева обвинила олигарха Игоря Коломойского в поджоге своего дома. Об этом сообщает LB.ua.

«У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала — криминал как минимум детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом — апофеоз», — заявила она.

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По словам Гонтаревой, ряд происшествий, которые происходили вокруг нее, в частности, ДТП в Лондоне, в котором ее сбила машина, и поджоги, инициированы именно Коломойским. Версию о том, что она инсценировала два поджога — автомобиля невестки в столице и дома под Киевом, — чтобы просить убежища в Великобритании, Гонтарева назвала бредом. В чем причина ее конфликта с олигархом, бывшая глава Нацбанка не уточнила.

Сам Коломойский заявил LB.ua, что намерен судиться с Гонтаревой. «Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки», — пояснил он. Олигарх уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

Ранее сообщалось, что злоумышленники сожгли расположенный под Киевом дом Гонтаревой. Возгорание началось после того, как неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось потушить возгорание, в итоге дом полностью сгорел.

За последнее время это уже третий инцидент, связанный с ней. До этого, 5 сентября, в центре Киева был сожжен автомобиль, на котором ездил сын Гонтаревой Антон. Еще раньше, 30 августа, в центре Лондона Гонтареву сбила машина, в результате чего она получила серьезные травмы. Однако лондонская полиция считает это ДТП несчастным случаем, а не умышленным преступлением.

В августе 2018 Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко Бориса Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег. Речь идет о деле финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), сотрудники которой в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» около 150 миллионов гривен (6 миллионов долларов).

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