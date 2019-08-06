Генпрокуратура Украины взялась за окружение Порошенко

Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко Бориса Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег. Об этом сообщил во вторник, 6 августа, генеральный прокурор Юрий Луценко. Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале ведомства.

Речь идет о деле финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), сотрудники которой в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» около 150 миллионов гривен (шесть миллионов долларов).

«Подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера: заместитель группы ICU [Константин] Стеценко и Гонтарева как руководитель ICU, господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку», — пояснил Луценко.

По его словам, руководитель группы прокуроров Сергей Кизь считает, что группа прокурора Константина Кулика собрала уже достаточное количество доказательств, чтобы предъявить подозрения.

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