Под Киевом сожгли дом соратницы Порошенко

Злоумышленники сожгли расположенный под Киевом дом бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом экс-чиновница рассказала изданию theБабель.

По словам Гонтаревой, возгорание началось после того, как неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось потушить возгорание, в итоге дом полностью сгорел. В результате поджога, как утверждает Гонтарева, никто не пострадал, поскольку в здании никого не было.

«Это уже полное и окончательное беззаконие Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!» — возмутилась пострадавшая. За последнее время это уже третий инцидент, связанный с ней. До этого, 5 сентября, в центре Киева был сожжен автомобиль, на котором ездил сын Гонтаревой Антон. Еще раньше, 30 августа, в центре Лондона Гонтареву сбила машина, в результате чего она получила серьезные травмы. Однако лондонская полиция считает это ДТП несчастным случаем, а не умышленным преступлением.

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Ранее Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко Бориса Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег. Речь идет о деле финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), сотрудники которой в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» около 150 миллионов гривен (6 миллионов долларов).

В январе прошлого года сообщалось, что бывшие финансовые советники Порошенко из ICU помогли бывшему главе государства Виктору Януковичу до того, как он покинул пост президента, между 2012 и 2014 годами, похитить 1,5 миллиарда долларов государственных средств. На тот момент главой финансовой группы была Гонтарева, она считалась близким союзником Порошенко. Ее же организация консультировала бывшего президента при продаже его компании Roshen.

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