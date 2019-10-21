Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку

Олигарх Игорь Коломойский призвал министра экономики Украины Тимофея Милованова уйти в отставку после его слов о влиянии шуток «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране. Об этом сообщают «Українські Новини».

По мнению олигарха, это заявление говорит об уровне квалификации Милованова как министра. «Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики на Украине — дебил», — подчеркнул он.

Коломойский считает, что юмористические номера в развлекательных передачах в принципе не могут повлиять на инвестиционные климат в государстве.

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В очередном выпуске шоу «Вечерний квартал» Евгений Кошевой и женская группа национального хора имени Веревки исполнили песню «Горела хата» на мотив украинской народной песни «Горіла сосна». В частности, в песне звучали слова: «Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала... Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича». Речь, вероятно, шла об инциденте с экс-главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой.

В сентябре сообщалось, что злоумышленники сожгли расположенный под Киевом дом Гонтаревой. Возгорание началось после того, как неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось потушить возгорание, и дом полностью сгорел.

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За последнее время это уже третий инцидент, связанный с экс-главой Нацбанка. 5 сентября в центре Киева был сожжен автомобиль, на котором ездил ее сын Антон. 30 августа в центре Лондона женщину сбила машина, в результате чего она получила серьезные травмы. Однако лондонская полиция считает это ДТП несчастным случаем, а не умышленным преступлением. Сама она заявила, что этот ряд происшествий инициирован Коломойским.

В августе Генпрокуратура Украины заподозрила Бориса Филатова — бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег. Речь идет о деле финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), сотрудники которой в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» около 150 миллионов гривен (шесть миллионов долларов).

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