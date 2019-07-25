Депутаты партии Зеленского пойдут в школу экономики

Будущие депутаты Верховной Рады девятого созыва от президентской партии «Слуга народа» пройдут недельное обучение в Киевской школе экономики (KSE). Об этом в эфире «Громадське» рассказал почетный президент KSE Тимофей Милованов.

По его словам, по итогам обучения каждый депутат получит портфель из четырех документов, которые помогут им заниматься депутатской деятельностью. Документы будут носить названия «личная стратегия», «предложение политики», «законотворчество или законодательная инициатива» и «план внедрение».

Первый из них поможет ученикам понять, кем они хотят быть в качестве депутата. «Через 5 лет, через 3 года, через год. За что я хочу быть известным», — поясняет Милованов. Второй — поможет объяснить, как внедрять реальную политику, чтобы добиться этого, а третий — как эту политику перенести на законодательный уровень. Четвертый документ объяснит, как строить в Верховной Раде коалиции, которые помогут принять разработанный законопроект.

Стоимость обучения является коммерческой тайной, однако поскольку платить за него партия будет из своего бюджета, узнать о ней можно будет из партийной сметы, говорит почетный президент KSE.

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Ранее стало известно, что три четверти депутатов Верховной Рады девятого созыва будут заседать в парламенте впервые. Из 424 избранных депутатов 323 никогда раньше не входили в Верховную Раду. Большинство из них ведет партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» — ни в списке партии, ни среди ее мажоритарщиков не было бывших или действующих депутатов.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 99 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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