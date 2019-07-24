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УКРОП притворился «Слугой народа» и пробрался в Верховную Раду

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Представители националистической партии «Украинское объединение патриотов» (УКРОП), которую поддерживал олигарх Игорь Коломойский, прошли в Верховную Раду по одномандатным округам от президентской «Слуги народа». Об этом сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что подобное произошло в Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях, где позиции партии УКРОП на прошлых выборах были особенно сильны.

«Системный характер такая партийная мимикрия приобрела именно в областях, где УКРОП имеет сильные политические позиции. В то же время публичных договоренностей между УКРОПом и "Слугой народа" о совместном участии в выборах не было», — говорится в статье.

В Ивано-Франковской области, где местным отделением УКРОПа руководит бизнес-партнер Коломойского Александр Шевченко, от «Слуги народа» в Раду прошли два члена этой партии. Это депутат местного облсовета от УКРОПа Александр Матусевич и помощник Шевченко Игорь Фрис.

В Волынской области глава областной организации УКРОПа Вячеслав Рублев также прошел в Раду от «Слуги народа». «В целом соратники Игоря Коломойского под разными партийными флагами взяли половину мажоритарных округов Волыни», – пишет DW.

В Днепропетровской области в Раду от «Слуги народа» попали двое соратников Коломойского из УКРОПа. Это Владислав Бородин и Сергей Демченко.

DW отмечает, что это лишь отдельные примеры «перетекания кадров» между двумя партиями, и в будущей фракции «Слуги народа» может быть немало депутатов, которые обязаны карьерой партии УКРОП, которую в свое время поддерживал Коломойский.

Президента Украины Владимира Зеленского часто критикуют за связь с олигархом, однако люди из окружения последнего действительно вошли в команду нового главы государства. Так, главой Администрации (а позже — Офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

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