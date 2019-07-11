Глава телеканала Коломойского станет мэром Киева вместо Кличко

Глава телеканала «1+1» Александр Ткаченко может стать мэром Киева вместо нынешнего главы города Виталия Кличко. Об этом сообщает «КиевVласть» со ссылкой на источники в администрации президента Украины.

По данным собеседника издания, глава государства Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Ткаченко руководителем Киевской городской администрации (КГА) уже в эту пятницу, 12 июля. Также президент намерен заменить всех заместителей главы КГА.

Источник рассказал, что планы назначения Ткаченко на пост главы Киева и КГА обсуждаются около месяца. Сам он заявил, что не намерен баллотироваться в мэры столицы. На вопросы корреспондентов издания Ткаченко не ответил.

Действующий мэр Киева и глава КГА Виталий Кличко заявил, что его отставка незаконна. В этом случае он инициирует внеочередные выборы Киевсовета и главы города.

Телеканал «1+1» принадлежит холдингу «1+1 медиа», которым владеет украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Зеленского часто критикуют за связь с олигархом. Так, в конце мая президент Украины назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом Коломойского.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!