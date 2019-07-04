Коломойский рассказал о моральной поддержке Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что морально поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время».

Коломойский сообщил, что иногда созванивается с главой государства, однако это происходит редко. По его словам, контактов после выборов между ними было «раз, два и обчелся».

«Морально поддерживаю. "Как дела? Все в порядке? Держишься?" — "Держусь". "Тяжело?" — "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь"», — описал олигарх содержание своих разговоров с Зеленским.

Также Коломойский заявил, что он не обсуждал с Зеленским предстоящие парламентские выборы.

В ходе предвыборной кампании бывший президент Петр Порошенко неоднократно обвинял Зеленского в связях с Коломойским. Бывший глава государства называл политика марионеткой олигарха, которую тот выставил на выборы с целью отомстить за национализацию в 2016 году принадлежавшего Коломойскому Приватбанка.

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