Появилось видео с просьбой Зеленского к Коломойскому вернуть долг

Страна.ua / YouTube

Издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором нынешний президент Украины Владимир Зеленский и его партнеры по студии «Квартал 95» поздравляют олигарха Игоря Коломойского с днем рождения и просят у него денег. Предположительно, кадры сделаны в феврале 2018 года, когда Зеленский занимал пост художественного руководителя «Квартала».

На видео присутствуют актеры Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Валерий Жидков, Юрий Корявченков и другие участники студии. Каждый из них произносит поздравительную речь для Коломойского. «У меня к вам единственная просьба в ваш день рождения: повлияйте хоть как-нибудь на канал "1+1", пусть они нам дадут хотя бы маленькую часть денег, которую они должны, а то я из-за них начинаю терять часть друзей. А вам желаю не потерять», — сказал Кошевой.

После выступления всех актеров к олигарху обратился Зеленский. Он пожелал Коломойскому друзей, здоровья, детей и внуков. «Я желаю вам в следующем году, чтобы у вас было все как прежде, а у нас — хоть что-нибудь поменялось», — заключил Зеленский.

В конце обращения все его участники танцуют и поют песню Ирины Аллегровой «С днем рождения».

Издание отмечает, что эту видеозапись рассылают в разные СМИ люди из окружения Коломойского, с какой целью — неизвестно.

Владимира Зеленского не раз обвиняли в связях с Игорем Коломойским. Так, в марте тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что принадлежащий олигарху телеканал «1+1» занимается распространением фейков о нем в пользу Зеленского. «1+1» также регулярно показывает юмористические шоу студии «Квартал 95», руководителем которой ранее был нынешний глава государства.

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