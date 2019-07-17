Медведчук нашел в команде Зеленского охранников Коломойского

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что окружение президента Украины Владимира Зеленского в прошлом работало на олигарха Игоря Коломойского. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Медведчука, в окружении президента можно встретить людей с самыми разными профессиональными навыками. В него входят как бывшие охранники Коломойского, так и менеджеры с адвокатами. При этом конкретных имен Медведчук не назвал.

Зеленского часто критикуют за связь с олигархом, однако люди из окружения последнего действительно вошли в команду нового президента Украины. Так, главой Администрации (а позже — Офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

Между Владимиром Зеленским и Виктором Медведчуком сложился заочный конфликт, в ходе которого политики регулярно высказываются друг о друге. Зеленский недоволен тем, что Медведчук воспринимается как единственный человек, который способен достичь договоренностей по Донбассу. Оппозиционер, в свою очередь, критикует президента за отсутствие шагов в направлении мирного урегулирования и отказ от диалога с Россией.

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