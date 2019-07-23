В новой Верховной Раде будет рекордное число женщин

В Верховной Раде девятого созыва число женщин-депутатов станет самым высоким за всю историю Украины. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Всего в новом парламенте будут заседать 87 женщин — это 20 процентов от фактического числа избранных депутатов. Для сравнения, среди депутатов Верховной Рады восьмого созыва, чьи полномочия истекают через пару месяцев, было всего 53 женщины или 12 процентов от общего числа депутатов. Большинство женщин-депутатов — 61 человек — прошли в парламент по партийным спискам. Еще 26 смогли избраться по мажоритарным округам.

Больше всего женщин в парламент провела президентская партия «Слуга народа» — 53 человека. Однако самыми гендерно-равными оказались фракции партий экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (смогла провести в парламент 24 депутата) и музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (20 депутатов). 37 процентов и 47 процентов депутатов от этих двух партий соответственно — женщины. Это позволит партиям претендовать на получение дополнительного финансирования в соответствии с нормой о «гендерных квотах».

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Ранее стало известно, что три четверти депутатов нового созыва Верховной Рады ранее никогда не избирались в парламент. Большую часть новичков провела в парламент партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» — ни в списке партии, ни среди ее мажоритарщиков не было бывших или действующих депутатов.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 90 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 253 мандата из 450. Помимо партии власти в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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