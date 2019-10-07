Министр экономики Украины обозначил свои жизненные приоритеты

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в приоритете у него всегда были сальса и парусный спорт, а не страна. Видеозапись его выступления на форуме Economy Lab опубликовала на YouTube юрист Елена Лукаш.

«Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался только по личным делам. Меня никогда не интересовала особо Украина и какие-то реформы. Меня интересовал парусной спорт и сальса», — заявил он.

Кроме того, министр рассказал о своих профессиональных компетенциях. Он подчеркнул, что всегда занимался сугубо теоретическими дисциплинами, включая теорию игр и теорию контрактов, а в экономике «никогда ничего не понимал и продолжает ничего не понимать».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поделился впечатлениями от работы в Верховной Раде. По словам Криклия, быть народным депутатом ему не понравилось. В частности, он отметил, что рабочие места в Раде неудобные, и предложил создать вместо них открытый офис.

«Я посидел с утра до вечера там в первый сессионный день. Но там настолько неудобные кресла, они коротенькие, коленки, ноги как-то упираются. Очень неудобный угол. Ноги начинают неметь, и я потом просто не мог встать», — рассказал бывший депутат, добавив, что на таком рабочем месте «можно получить инвалидность».

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