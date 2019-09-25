Украинцам предложили научиться «жить по-еврейски»

Украинцам необходимо научиться «жить по-еврейски». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Объясняя свои слова, экс-министр отметил, что гражданам страны необходимо в первую очередь «думать о своей семье», а государству — существовать в соответствии с собственными интересами, выбирая, «где лучше для людей». Червоненко подчеркнул, что украинцам пора перестать раздумывать над тем, куда идет страна, и начинать «мыслить реальными категориями». Бывший министр также добавил, что властям стоит прекратить развешивать ярлыки на соседей и начать пользоваться возможностями.

Экс-министр отдельно отметил, что пока Польша снижает квоты для украинских перевозчиков, «плохая Россия» открывает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит газа. По его словам, Киеву необходимо воспользоваться этим, поскольку Европа не предоставляет стране необходимых возможностей для развития, а Варшава «таким европейским» украинцам закрыла единственное «окно в Европу».

Ранее сообщалось, что из-за сокращения торговли с Россией Украина за пять лет потеряла около 80 миллиардов долларов. В 2015 году Украина и Россия поочередно отменили договор о зоне свободной торговли. Киев и Москва также обоюдно ввели продуктовое эмбарго.

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