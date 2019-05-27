На Украине оценили убытки от конфликта с Россией

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна несет огромные экономические убытки из-за конфликта с Россией.

Червоненко рассказал, что в 2014 году Киев был готов пустить по территории страны поезда из Китая в Европу, однако после госпереворота от проекта отказались. Такое сотрудничество могло бы принести Украине до 30 миллиардов долларов.

«Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный. 7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция», — пояснил экс-министр. По его словам, теперь по этой схеме работает Белоруссия и пропускает 75 поездов в неделю.

Червоненко добавил, что европейские бизнесмены часто удивляются такой позиции Киева и недоумевают, почему страна упускает огромную прибыль.

Ранее в мае директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, что с 2013 года внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. По его словам, объем торговли с Россией снизился на 11,5 миллиарда долларов без учета закупки российского газа в других странах. Эта сумма составляет менее 0,8 процента ВВП России и 10 процентов ВВП Украины.

В 2015 году Украина и Россия поочередно отменили договор о зоне свободной торговли. Киев и Москва также «обменялись» продуктовым эмбарго, российская сторона, кроме того, установила таможенные пошлины на украинские товары.

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