Украинцы оценили убытки от разрыва с Москвой

Киев подсчитал убытки из-за падения объемов торговли с Россией. Соответствующее заявление сделал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон. Запись программы онлайн-студии «CapitalTV» доступна на YouTube-канале.

«Если сравнивать 2018 год с 2013-м, то внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», — объяснил Саливон.

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По его словам, объем торговли с Россией сократился на 11,5 миллиарда долларов без учета закупки российского газа в других в странах. Эта сумма составляет менее 0,8 процента ВВП России и 10 процентов ВВП Украины. «То есть разница потерь — [отличается в] 13 раз», — подытожил он.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, основным из которых был российский, оценивался в 15 миллиардов долларов. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экономика страны потеряла из-за «агрессии» России 16 процентов ВВП. По данным Нацбанка страны, общие убытки от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составили 38 процентов ВВП Украины.

В 2015 году Украина и Россия поочередно отменили договор о зоне свободной торговли. Киев и Москва также «обменялись» продуктовым эмбарго, российская сторона, кроме того, установила таможенные пошлины на украинские товары.

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