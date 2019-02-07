Всемирный банк оценил отсталость Украины

При текущих темпах экономического развития Украине понадобится 50-100 лет, чтобы выйти на уровень развитых европейских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ) «Развитие Украины: Прошлое, настоящее и будущее».

За 100 лет, учитывая, что сейчас темпы развития едва превышают три процента, страна сможет достигнуть текущего уровня доходов Германии. 50 лет понадобится, чтобы выйти на уровень Польши.

Чтобы ускорить процесс, ВБ призвал Украины продолжить структурные реформы, расширять возможности внешней торговли и укреплять экономические институты. «При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными», — говорится в исследовании.

По данным Всемирного банка, ВВП Украины в 2018 году равен 3,5 процента, в 2019 году, как прогнозируют экономисты банка, рост экономики страны снизится до 2,8 процента.

В прошлом году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщил, что количество украинцев, живущих за чертой бедности, за последние пять лет увеличилось с 15 до 25 процентов.

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